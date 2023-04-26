وزيرة الثقافة تهنئ أسرة فيلم «”الترعة” لاختياره لتمثيل مصر بمهرجان ”كان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 08:31 صباحاً - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76، اختيار الفيلم المصري "الترعة"، من إنتاج المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، لتمثيل مصر رسميًا بمسابقة "مدارس السينما LA CINEF" ضمن 14 فيلمًا وقع الاختيار عليهم، من بين 2000 فيلم تقدموا للمسابقة من مختلف دول العالم.

وهنأت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فريق عمل الفيلم من طلبة وطالبات المعهد على هذا الإنجاز المهم، وحثتهم على مواصلة إبداعاتهم وإحراز المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن هذا الاختيار يأتي كانعكاس للدور الإيجابي الذي تلعبه أكاديمية الفنون في دعم وصقل قدرات جيل صاعد من المبدعين علميًا وفنيًا.

وقالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون: "إن هذه هي المرة الثانية التي يستطيع فيها أبناء المعهد العالي للسينما أن يشاركوا بأعمالهم في مهرجان دولي مهم مثل مهرجان كان".

وأضافت "جبارة": "إن مهرجان كان هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية الدولية الذي يشارك به عدد ضخم من صناع السينما على مستوى العالم"، معربة عن فخرها لقدرة أبناء أكاديمية الفنون على الوصول لمراحل متقدمة من المنافسة، مؤكدة أن الأكاديمية تشجع أبناءها على المشاركة في كافة المهرجانات والمحافل الدولية والمحلية.

من جانبه، قال مخرج الفيلم جاد شاهين: "إن الفيلم نتاج تعاون مجموعة من الموهوبين من طلبة وطالبات معهد السينما، وتعتبر تلك المشاركة الثانية الرسمية للأفلام المصرية من معهد السينما في قسم LA CINEF منذ إطلاق المسابقة عام 1998، وأول المشاركات الرسمية منذ عام 2014.

تدور قصة الفيلم حول شاب مصري يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم، والفيلم يقوم ببطولته محمود عبد العزيز، وهبة خيال، وسارة شديد، ومدير التصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين، وإنتاج جاد شاهين وأحمد أيمن.

جاد شاهين، هو مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨، بعد أن درس الإعلام، وعمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله، كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة.