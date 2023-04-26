بالفيديو.. حمد رمضان: أغنية ”طوق نجاة” توعية لكل الشباب ضد المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 08:31 صباحاً - روّج الفنان محمد رمضان، لأحدث أغانيه "طوق نجاة" والتي تعرض ضمن أحداث فيلمه الجديد "هارلي".

ونشر محمد رمضان، بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: "أغنية طوق نجاة فيها رسالتي المختصرة لأي شاب وقع في دائرة المخدرات، لكن بعزيمته وإرادته يقدر يبطل ويخرج من تابوت المخدرات قبل ما يخسر اللي خسره هارلي في الفيلم".

وتابع محمد رمضان: "اللهم قوينا واحفظنا وبارك لنا في أولادنا وصحتنا وعمرنا.. الليلة هتسمعوها ويارب تعجبكم".

في سياق متصل، تصدر فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان إرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع على التوالى، وحصد أمس الاثنين 4 ملايين و436 ألفا و477 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام 22 مليونا و494 ألفا و89 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم حول «هارلي» مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

أبطال فيلم هارلي

فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.