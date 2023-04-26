بالصور.. طرح البوستر الدعائي لمسلسل ”ليه لأ 3” بطولة نيللي كريم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 08:31 صباحاً - طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "ليه لأ"، بطولة النجمة نيللي كريم، البوستر الدعائي الأول للمسلسل في موسمه الثالث.

الموسيقار "خالد الكمار" خارج الجزء الثالث

وبعد طرح البوستر تبين أن الموسيقار خالد الكمار لم يضع الموسيقى التصويرية للجزء الثالث للمسلسل على الرغم من نجاحه الكبير الذي حققه بموسيقى الجزئين السابقين، وأن تأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بالجزء الثالث من المسلسل من توقيع الموسيقار "شريف ثروت".

وبدأ صناع الموسم الجديد من مسلسل "ليه لأ 3" في الترويج للمسلسل عبر صفحاتهم الشخصية بجميع مواقع التواصل، ومن المقرر عرض الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" خلال شهر مايو المقبل.

أبطال ليه لأ

مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة نيللي كريم ويشاركها كوكبة كبيرة من نجوم الدراما، وهم: "صلاح عبدالله، وعايدة رياض، ومعتز هشام" والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج نادين خان.