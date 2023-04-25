انت الان تتابع خبر تصريحات أحمد داش عن ابو تريكة: يقدر يلاعب الشيطان ويكسبه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدلي أحمد داش بطل مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي والذي حقق نجحاً كبيراً بعد من التصريحات خلال الساعات الأخيرة حول نجم منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة.وقال أحمد داش في برنامج ” 2 في 1 اللعب على جون”، أن أبو تريكة هو أحسن لاعب في تاريخ الكرة المصرية وأنه أثنا تواجده في الملاعب كان يستطيع للعب في مانشستر يونايتد لأنه كان في ليفل بتاع زين الدين زيدان لو كان لعب في أوروبا.

وأضاف بطل ملسلسل جعفر العمدة أن أبو تريكة يمكن أن يلاعب كريستيانو رونالدو لانه لاعيب كما أنه يمكن أن يلاعب الشيطان لأنه لاعب مسلم يؤمن بأن الإسلام دين الله الصحيح.