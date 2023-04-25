انت الان تتابع خبر اتفرج .. هدي الإتربي تسجر الجمهور بظهور جذاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هدي الإتربي مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام،وظهرت هدي الإتربي داخل أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهر منها وجهها بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، أما من الناحية الجمالية فاستخدمت الكثير من المكياج مع أحمر الشفاه.

شاركت الفنانة الشابة في آخر أعمالها مسلسل “سره الباتع” بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

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