انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ليس لها مثيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية مي عمر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال تواحدها في إحدي الدول الأوروبية في الساعات الماضية وهي ترتدي تيشترت من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر وبنطلون جينز مقطع بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية واعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

وشاركت الفنانة المصرية في مسلسل علاقة مشروعة الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم مع كلا من ياسر جلال وميمي جمال وغيرهم.