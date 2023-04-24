انت الان تتابع خبر من هو الفنان أحمد عبد الله؟.. جسد شخصية كارم في جعفر العمدة وقلب السوشيال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الدكتور أحمد عبد الله على كل مواقع السوشيال ميديا، وهذا بعدما انتشرت صورة للدكتور أحمد عبد الله المعالج للسمنة، وهو الذي جسد شخصية كارم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة الذي حصل على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة.

من هو الفنان أحمد عبد الله؟

وكان يقدم الدكتور أحمد عبد الله برنامج طبيبك اليوم على قناة الحياة في عام 2016، والتحق الدكتور أحمد بكلية الطب ولكنه يحب التمثيل كثيراً وشارك في الكثير من المسلسلات من أبرزها مسلسل نسل الأغراب وغيرها الكثير من الأعمال الفنية الأخرى، وانهالت عليه التعليقات الكثيرة على الشاشة، وكتب البعض “دكتور أحمد عبد الله مقدم برنامج طبيب الحياة”، وعلق أخر “لقي الشغلانه مش جايبه همها”، وتعليق آخر “بقا كارم ابن حمادة فتح الله أخو دلال وشوقي ولاد حمادة فتح الله برده “، ونشر الكثيرين صور عليها وكتبوا عليها كارم قبل الانحراف.