إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على ”سينما الشعب” خلال عيد الفطر والإيرادات تتجاوز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 03:29 مساءً - إقبالًا جماهيريًا كبيرًا شهدته المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الثلاثة أيام الماضية، على عروض "سينما الشعب"، التي تُقدم خلالها الهيئة أفلام موسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور ب 19 موقعًا ثقافيًا في 17 محافظة، وتجاوز إجمالي الإيرادات النصف مليون جنيه.

وقال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: " وصل إجمالي الإيرادات ل 551440 جنيهًا ، خلال أيام عيد الفطر ، وهو رقم كبير مقارنة بسعر التذكرة المنخفض نسبيًا ، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لدور العرض السينمائي في المواقع الثقافية التابعة للهيئة، وخاصة بالمحافظات، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور السينمائي من الأسر المصرية إلى قاعات العرض السينمائي".

من جانبه، قال الفنان تامر عبد المنعم، المدير التنفيذي لمشروع "سينما الشعب": " لقد شهد موسم العيد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق على عروض "سينما الشعب"، حيث رفعت سينمات الإسكندرية وأسيوط وطنطا بالإضافة إلى السادات ، وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لافتات كامل العدد في أغلب حفلاتها".

مشيرًا إلى أن العروض ستتواصل خلال الأيام القادمة استكمالًا لموسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور .

وتقدم الهيئة أفلام عيد الفطر بسينما الشعب في كل من "قصر ثقافة الزقازيق، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة الإسماعيلية".

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية " 10 صباحا، 12 مساءً، 2 مساءً، 4 مساءً، 6 مساءً، 8 مساءً، 10 مساءً، 12 منتصف الليل"، وسعر التذكرة خلال العيد 40 جنيهًا لكل الحفلات.