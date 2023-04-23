انت الان تتابع خبر تيم حسن يحسم الجدل حول وجود جزء ثاني لمسلسل الزند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تداول الكثير من الأنباء حول وجود جزء ثان من مسلسل "الزند" الذي حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الحالي، كشف الفنان السوري تيم حسن، حقيقة هذه الأقاويل عبر حساباته على مواقع التواصل.

ونفى تيم حسن في رسالة وجهها لجمهوره، وجود جزء ثان من المسلسل في الوقت الراهن، وكشف انه بصدد تحضير عمل درامي جديد وقوي مع صناع العمل، يليق بتوقعات الجمهور.

وأعرب الفنان السوري، عن سعادته بنجاح مسلسل و الزند ذئب العاصي، واصفاً إياه بأنه محطة هامة في حياته الفنية، ووجه الشكر الكبير للجمهور الذي تابع العامل وأشاد به.

الجدير بالذكر، أن تيم حسن قد حاز مؤخراً تكريماً خاصاً من نقابة الفنانين السوريين، تقديراً لمسيرته الفنية التي برع من خلالها بتقديم الكثير من الأعمال التي تركت بصمة قوية في عالم الفن ولدى الجمهور، وذلك بالتزامن مع النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل الزند.

مسلسل الزند ذئب العاصي، من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا وحصد نسب مشاهدة عالية، بسبب براعة نجومه في أدوارهم، وقصته التي تدو في إطار درامي وأكشن وإثارة حول شخصية عاصي الذي يقرر الانتقام لمقتل والده، وخوض الكثير من المعارك والصعوبات أثناء ذلك.