أول تعليق لـ سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 03:29 مساءً - توجه الفنان المغربي سعد لمجرد، بالتهنئة إلى معجبيه بمناسبة عيد الفطر السعيد، من خلال تدوينة له على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مرفقا ذلك بصورة له مع عائلته، كما تقدم بالشكر لكل من يسانده في محنته، وذلك بعد إطلاق سراحه "مؤقتا" من سجنه في فرنسا.

وغادر الفنان سعد لمجرد، الخميس، أسوار السجن في باريس، حيث يقبع منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بـ6 أعوام في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال لمجرد: “اللهم فرج همومكم وكربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين.. قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح، جازاكم الله خيرا والله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله ورضى الوالدين دنيا وآخرة.. سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، وحتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة ".