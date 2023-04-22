انت الان تتابع خبر صور.. نجمات آثارت الجدل بملابسهم خلال شهر رمضان 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاهد الجميع نجمات آثارت الجدل بملابسهم خلال شهر رمضان 20323، فقد تسبب عدد كبير من النجمات في إثارة حالة من الجدل عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد كان السبب وراء ذلك إطلالة البعض منهم خلال شهر رمضان المبارك، والتي شاهدت النقد من البعض والتأيد من البعض الآخر.

نجمات آثارت الجدل بملابسهم

هناك نجمات آثارت الجدل بملابسهم خلال شهر رمضان بشكل واضج، وكان السبب وراء ذلك إطلالتهم التي قد ظهرن بها خلال رمضان، فقد تنوعت الإطلالت بصورة واضحة خلال شهر رمضان 2023، ولكن الإطلالت المحتشمة الأنيقة كان لها النصيب الأكبر، فقد تألقت الكثير من نجمات الفن من خلال ارتدائهم العبائات الرمضانية المتميزة والقفطان بألوانه الجذابة، هذا بالإضافة إلى اختيار العديد منهم للإكسسورات والحقائب والأحذية والمجوهرات المتميزة، التي ذادت من تألقهم وظهورهم بإطلالة متكاملة أنيقة وجذابة في نفس الوقت.

وفي نفس الوقت آثارت أسعار إطلالات بعض الفنانات صورة واسعة من الجدل بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم النجمة دنيا سمير غانم، والنجمة ياسمين صبري، وغيرهم العديد من نجمات الفن، وفي نفس الوقت آثارت الفنانة مي عمر الجدل أيضًا، ولكن كان السبب وراء هذا الجد هو اختيارها لإطلالات ملفتة وجرئية أثناء عرض مسلسلها الرمضاني “علاقة مشروعة”، وقد أشار الجميع أن ملابسها غير مناسبة لشهر رمضان.