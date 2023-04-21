انت الان تتابع خبر خبر سار لعشاق مسلسل لؤلؤ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إن حقق مسلسل لؤلؤ نجاحا كبيرا في العالم العربي، قررت بطلة العمل، الفنانة مي عمر، استغلال هذا النجاح، لتقديم جزء ثانٍ منه، إذ بدأت بالتحضيرات، ولكن لم تتم بعد المباشرة في كتابة المسلسل.

ولؤلؤ مسلسل مصري تدور أحداثه حول فتاة يتيمة اسمها "لؤلؤ" تجسد شخصيتها مي عمر، وبعد الظروف الصعبة التي واجهتها في حياها، أصبحت مغنية معروفة وناجحة، الا انها تبقى ممزقة بين طموحها وحنينها للماضي.

ومن ناحية، اثيرت التساؤلات مؤخرا حول عدم مشاركة مي عمر بمسلسل جعفر العمدة، حتى كشف المخرج محمد سامي عن السبب قائلاً أن زوجته مي تقدم أعمالا مختلفة ومميزة، فقدمت مسلسل "لؤلؤ" ببطولة منفردة، ومسلسل "رانيا وسكينة"إلى جانب الفنانة روبي، بالإضافة إلى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الحالي إلى جانب الفنان ياسر جلال، فبعد النجاح الذي حققته في هذه الاعمال لم تعد كل الأدوار تناسبها، بحسب تعبيره.

وبدورها هنّأت مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بنجاح مسلسل "جعفر العمدة" وأكدت انه مبدع وحقق نجاحات كبيرة في كل الأعمال التي قدمها.