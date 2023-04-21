عارفة عبد الرسول ضحية برنامج رامز نيفر إند اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 04:26 مساءً - تحل الفنانة عارفة عبد الرسول، اليوم الجمعة، ضيفة رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند، والذي يعرض على شاشة إم بي سي مصر.

وتحدثت عارفة عبد الرسول عن مشاركتها في برنامج رامز نيفر إند الذي يقدمه الفنان رامز جلال، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أي شيء عن المقلب.

عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول ضيفة برنامج رامز نيفر إند

وأعادت الفنانة عارفة عبد الرسول، نشر البرومو الرسمي لبرنامج رامز نيفر إند، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقة: مش أنا رحت لرامز، مكنتش أعرف بجد قالولي افتتاح مطعم، هأبقى أحكي الحكاية.

برنامج رامز نيفر إند

جدير بالذكر أن رامز جلال، استضاف في برنامجه رامز نيفر إند، العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، هنادي مهنا، نهال عنبر ونجلها حسام، خبيرة الأزياء والإتكيت أمينة شلباية، بالإضافة إلى لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، الفنانة شيماء سيف، الفنان أحمد حاتم، الفنانة وفاء عامر، الفنان محمود حافظ وغيرهم.

أعمال عارفة عبد الرسول

جدير بالذكر أنه يعرض حاليًا للفنانة عارفة عبد الرسول، مسلس بابا المجال، الذي يضم مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان مصطفى شعبان، سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، فريال يوسف، جومانا مراد، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض العمل على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.