انت الان تتابع خبر ببالطو سعره 126 ألف جنيه.. شيرين رضا تتألق في العرض الخاص لفيلم مغامرات كوكو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة شيرين رضا على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “مغامرات كوكو” والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

وظهرت “شيرين” في العرض مرتدية بالطو من مجموعة خاصة لتعاون دار أزياء Gucci وعلامة الأزياء الرياضية الشهيرة Addidas، بسعر 5500 دولار، أي حوالي 26 ألف جنيه مصري.

وأمسكت شيرين رضا في يدها حقيبة باللون التركواز من تصميم دار أزياء Gucci، سعرها 2470 جنيه سترليني، أي حوالي 95 ألف جنيه مصري.

فيلم مغامرات كوكو

يشترك في بطولة فيلم مغامرات كوكو كلًا من بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، وهو سيناريو وحوار إيهاب ناصر، قصة وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مستشفى متخصصة في الطب البيطري والتي يمتلكها الدكتور فوزي والذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، ويدخل في صراعات مع كوكو الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، بينما تؤدي الفنانة شيرين رضا دور عالمة في مجال الطب البيطري والتي تمتلك معمل وتؤدي فيه بعض التجارب الخطيرة.