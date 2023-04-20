انت الان تتابع خبر سلمى الشيمي بحالة هستيرية بعد اصدار الحكم النهائي بتهمة الفجور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد القبض عليها بتهمة الفسق والفجور، ونشر محتوى خادش للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها على البلوجر المصرية والتيك توكر، سلمى الشيمي.

وتم الحكم على الشيمي، بالحبس لمدة عامين، وتغريمها 100 ألف جنيهاً مصرياً.

يذكر أن قوات الأمن، كانت قد القت القبض على سلمى الشيمي، بعد أن تقدم محام بشكواه للنائب العام، ضد البلوجر لاتهامها بنشر مقاطع فيديو، تخالف قيم المجتمع المصري عبر حساباتها الرسمية، لتقرر جهات التحقيق التحفظ على هاتفها المحمول وفحص بياناتها.

وكانت سلمى الشيمي قد دخلت في حالة من البكاء الهستيري، وهي تحتضن والدتها قبل لحظات من بدء محاكمتها.

يذكر أن التيك توكر المصرية، قد أكدت في اعترافاتها، انها دخلت إلى عالم السوشال ميديا، وبدأت باستغلال جمالها وجسدها لتحقيق مشاهدات وجني المال للإنفاق على طفلها وزوجها المسجون، وذلك بعد أن أقنعها أحد الاشخاص بضرورة استغلال مقوماتها الجسدية والدخول إلى عالم التمثيل.

ورغم محاولاتها بالدخول إلى مجال الفن والتمثيل، من خلال التواصل مع بعض المخرجين والمنتجين، الا أنهم رفضوا وأكدوا انها لا تنفع لذلك، فقررت إنشاء محتوى عبر التيك توك.