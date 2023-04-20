حصاد البرنامج الرمضاني لوزارة الثقافة800 فعالية ب 6 أقاليم و154 نشاط بحياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 04:26 مساءً - مبيعات كبيرة للناشرين بمعرض فيصل بتخفيضات وصلت 40%‏ ‏وأسعار الكتب لا تتجاوز العشرين جنيهًا

زخم وتنوع في برنامج رمضان واحتفاء بالمبدعين وأنشطة ‏للمرأة ‏والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

المناطق الحدودية على خارطة الثقافة والفن وليالي رمضان تكشف ‏كنوزنا التراثية ومواهبنا المصرية

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نظمت وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة مجموعة كبيرة من الفعاليات خلال شهر رمضان المعظم ، وذلك ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والذي حمل شعار"ليالي رمضان ..الثقافة في كل مكان"، والذي شهد وللمرة الأولى إقامة سلسلة من الأنشطة بالمحافظات والمناطق الحدودية،والأحياء الآمنة "بديل العشوائيات"،وتسيير قوافل ثقافية بقرى حياة كريمة ، ورفعت الفعاليات شعار كامل العدد محققة إقبال جماهيري كبير من فئات مختلفة،بخلاف برنامج دولي نقل صورة عن تراث وثقافات عدد من الدول .

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بحالة الحراك الثقافي والفني‏، الذي ‏حققته ‏أجندة الفعاليات والأنشطة الرمضانية، والتي نفذتها قطاعات وهيئات ‏الوزارة ، مؤكدة أنها قد نجحت في تقديم خدمة ‏ثقافية وفنية متميزة، لاقت استحسان قطاع عريض من الجمهور ‏المصري بالقرى والأقاليم المصرية، كما أثنت على حالة ‏التفاعل ‏الإيجابي للجمهور ، والتي تجسدت في ‏حرصهم على المشاركة ‏بالفعاليات المتنوعة ، مؤكدة أن حصاد هذا البرنامج المميز سيكون دافعًا قوياً صوب مواصلة تفعيل ‏الجهود ‏والرؤى الرامية لتكثيف الخدمة الثقافية ، والتي تستهدف‏ ‏القضاء ‏على الأفكار المتطرفة، ‏وترسيخ قيم الوعي ‏بتحديات ‏الوطن ‏التنموية، وهو ماتستهدف الوزارة تفعيله لبناء ‏مجتمع ‏متكامل إيجابي فاعل. ‏

وجاءت أبرز هذه الفعاليات كالتالي:-

الهيئة العامة لقصور الثقافة‏

نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أكثر من 800 فعالية‏ ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية في 6 محافظات مصرية مثلت أقاليم مصر ، حيث تم تنظيم احتفالات مركزية بالوادي الجديد، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية 2023، وفي العريش أرض البطولات ببرنامج يقام للمرة الأولى منذ سنوات ، وفي أسوان "حديقة الشيراتون"، ومطروح "النادي الاجتماعي"، وكفر الشيخ "المركز الثقافي"، وبني سويف "الممشى السياحي بالكورنيش"، كما اختتمت الهيئة لياليها المركزية بمحافظة القاهرة والتي نظمتها بقصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بخلاف أنشطتها المتعددة في فروعها الثقافية ومواقعها المنتشرة بالمحافظات.

وبلغ إجمالي الفعاليات التي قدمتها الهيئة في ليالي رمضان بلغ 826 فعالية، منها 328 فعالية في 10 ليال مركزية بمحافظات شمال سيناء ومطروح وأسوان والوادي الجديد وبني سويف وكفر الشيخ، شملت 92 عرضًا فنيًا ومسرحيًا، 142 ورشة فنية وحرفية، 93 نشاطًا ثقافيًا بالمقهى الثقافي تنوع ما بين المحاضرات والأمسيات والندوات واللقاءات ومناقشات الكتب، إضافة إلى 6 معارض فنية كبرى، وشهدت هذه الليالي افتتاح قصر ثقافة "ببا" ببني سويف ليعود منارة تؤدي الخدمات الثقافية والفنية لأبناء المدينة والقرى المجاورة، كما بلغ إجمالي عدد الفعاليات المقدمة ب 10 ليال في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، 144 فعالية، وبلغ إجمالي عدد الفعاليات المقدمة ب 10 ليال في قصر ثقافة روض الفرج، 123 فعالية

وقامت الهيئة بتنفيذ فعاليات رمضانية بقرى "حياة كريمة" بـ 7 محافظات، حيث قدمت قصور الثقافة 124 فعالية في 6 محافظات خلال ليالي رمضان، منها بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، عبر جولات للمكتبات المتنقلة بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كما قامت الهيئة بتنظيم عدة فعاليات قدمتها لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات، حيث قدمت قصور الثقافة لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات خلال فعاليات ليالي رمضان، بلغت فعاليات الهيئة المقدمة 30 فعالية، واستقبلت 9 زيارات لأبناء أحياء "الخيالة، والأسمرات، والروضة، وأهالينا، والمحروسة، كما قدمت الهيئة 21 فعالية فنية وثقافية متنوعة للطفل والمرأة والشباب بأحياء "روضة السيدة زينب، وأهالينا، والأسمرات، والسلام

المجلس الأعلى للثقافة - المركز القومي لثقافة الطفل

ضمن فعاليات المجلس الأعلى للثقافة الرمضانية افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة المصرية، والسيد هو ‏هيبينج، وزير الثقافة والسياحة الصيني، معرض “مصر في عيون ‏أطفال الصين” ببهو المجلس الأعلى للثقافة بحضور الدكتور هشام ‏عزمي أمين عام المجلس، والذي نظمه المركز القومي لثقافة الطفل ‏برئاسة الكاتب محمد ناصف‎.‎

وقد تم اختيار اللوحات الفائزة في مسابقة “مصر في عيون أطفال ‏العالم” التي ينظمها المركز على مدار أكثر من ٣٠ عاما، وتم ‏عرض العديد من لوحات الأطفال الصينيين الفائزين في المسابقة ‏بميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير، والتي تعبر عن رؤيتهم ‏لمصر.‏

فيما تضمنت ليالي الحديقة الثقافية بالسيدة زينب على مدار 12 يوماً العديد من الورش الفنية والأدبية والعروض الفنية والاستعراضية التي قدمها فنانو الحديقة الثقافية

كما قدمت الفرق الفنية التابعة للمركز العديد من العروض الفنية والاستعراضية والغنائية خلال ليالي ، كما شارك المركز الثقافي اليمني بعرض فرقة الفنون الشعبية والاستعراضية اليمنية القرع الشعبي، والشرح الحضرمي اليمني " ، ومن المركز الثقافي الهندي تم تقديم عرض" لفرقة رانجيلا وفرقة اليوجا الهندية".

كما استقبل المسرح الصغير على مدار ليالي أهلا رمضان الأطفال الفائزين في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتضمنت أنشطة المسرح الكبير "الروماني "صالون " في محبة الوطن" بالتعاون مع وزارة الأوقاف

واستقبلت حديقة الفنون بالهرم أطفال المدارس طوال شهر رمضان وقدمت أنشطة فنية وثقافية احتفالا بشهر رمضان المبارك تحت عنوان "أهلا رمضان" تضمنت ورشا فنية منها، وعروضا فنية لمسرح العرائس.

قطاع الإنتاج الثقافي

نظم قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بذكرى نصر العاشر من رمضان، والتي شهدتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏والتي تأتي في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور ٥٠ عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وخلال الاحتفال تم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة من الذين شاركوا في حرب أكتوبر، كما تم تكريم أيقونتين مصريتين في الموسيقى والغناء، هما "اسم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وتسلم التكريم ابنته عفت عبد الوهاب، والفنان الكبير محمد منير"، كما تم تكريم مجموعة من الفنانين المشاركين في مسلسل "الاختيار"، وهم "النجم الكبير صبري فواز، النجم الكبير محمد رياض، النجم الكبير بيومي فؤاد، النجمة الكبيرة منى عبد الغني".

كما نظم قطاع الإنتاج الثقافي، برنامج "هل هلالك" فى نُسخته السابعة، والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، خلال ١٥ ليلة عرض فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان

وتضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافي، افتتاح العرض المسرحي "سيب نفسك" من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، وذلك بقاعة يوسف إدريس فى مسرح السلام بشارع القصر العيني.

دار الأوبرا المصرية

شهدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، العديد من الأمسيات والحفلات الموسيقية والغنائية المتنوعة، لكوكبة متميزة من نجوم الفن، منهم الفنان مدحت صالح وعلى الحجار ، كما شهد مسرح معهد الموسيقى العربية أمسية لفرقة الإنشاد الديني ضمت نخبة من الأناشيد والابتهالات، واستضاف مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " حفلا لفريق على مر الأجيال ، إلى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة.

استضاف المسرح المكشوف أمسية روحانية جاءت ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضانى قام بإحيائها مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى كما أقيمت سهرة رمضانية للفلكلور السودانى بالمسرح الصغير‎.‎

وأقامت دار الاوبرا المصرية امسية لدولة اندونيسيا جاءت ضمن السهرات الدولية التى تقام سنويا على المسرح الصغير خلال شهر رمضان المعظم وحضرها السفير لطفى رؤوف سفير اندونيسيا بالقاهرة.

واختتمت دار الاوبرا المصرية، فعاليات برنامجها الرمضاني حيث أحيا شيخ المنشدين ياسين التهامى ليلة روحانية علي المسرح المكشوف، كما أضيء مسرح معهد الموسيقي العربية بحفل ضمن سلسلة كلثوميات

الهيئة المصرية العامة للكتاب

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب،‏ على مدار 11 يومًا متصلة، والذي نظمته في منطقة الطالبية بحي فيصل ، والذي تضمن تنفيذ قرابة الـ 150 فعالية ثقافية وفنية، حيث تم تنظيم 9 ندوات ثقافية ودينية، وقدمت فرق الفنون الشعبية، العديد من الفقرات الغنائية، كما شاركت فرق السيرك القومي، وفرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامية لقصور الثقافة، والفرقة القومية للإنشاد الديني، وفرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة، وفرقة روض الفرج للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقدم المعرض ما يقرب من 100 ورشة مختلفة للأطفال، وبلغ عدد دور النشر التي شاركت في معرض فيصل للكتاب هذا العام 30 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وشهد المعرض تقديم تخفيضات على الكتب المعروضة فيه، وخاصة في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي وصل التخفيض فيها إلى 40%، فضلا عن الكتب التي عرضت في مبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي كانت تبدأ أسعار الكتب فيها من جنيها واحدا حتى عشرين جنيها.

صندوق التنمية الثقافية

نظم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، فعاليات البرنامج الفني لشهر رمضان، بمراكز الإبداع التابعة له ، حيث تم تنفيذ 84 ليلة عرض فى 12 مركزًا للإبداع، وبلغ إجمالي الحضور حوالى 15 ألف من مختلف الأعمار

وتنوع النشاط ما بين : أمسيات دينية وثقافية ، غناء وإنشاد ديني، وندوات ثقافية، وصالونات شعرية، وعروض تراثية ، وحكايات من السيرة الهلالية، وعروض مسرحية، بالإضافة إلى عروض غنائية ومسرحيات وورش فنية للأطفال ودمجهم مع اصحاب الهمم

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل ختام "مواسم ‏نجوم المسرح الجامعي" والذي أقيم بساحة الهناجر، وقامت وزيرة ‏الثقافة بتوزيع جوائز الدورة الخامسة والتي أقيمت على مدار ‏عشرة أيام تحت شعار"عودة الروح " بمشاركة 96 عرضا مسرحيا ‏من جامعات القاهرة، عين شمس، المستقبل، حلوان ، الأزهر، ‏المنيا، وأكاديمية الفنون.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري‏

أقام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة وبالتعاون مع المجلس الاعلي للآثار معرض ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة ١٨٨١ الى ١٩٥٤ " وهي نتاج أعمال لجنة حفظ الاثار العربية آنذاك ، تقوم فكرة المعرض على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الآثار

قطاع الفنون التشكيلية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة المصرية، والسيد هو هيبينج، وزير الثقافة والسياحة الصيني، معرض "التقاء الفنانين في طريق الحرير" بقصر الفنون في ساحة الأوبرا، الذي تُنظمه وزارتي الثقافة المصرية و الصينية، وجامعة الدول العربية، وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وضم 47 عملاً فنياً لعدد من الفنانين العرب، و40 عملاً من الرسم والخزف الفني من إبداع الفنانين الصينيين

كما أقام قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ‏ برنامجاً فنياً وثقافياً متنوعاً أضاء أمسيات مركز محمود مختار في رمضان، شمل عروضٍا للفنون التشكيلية ولمنتجات الحرف التقليدية وورشا حية في الفنون والمجالات التراثية صاحبها عروض لفرق شعبية وطربية.