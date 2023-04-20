انت الان تتابع خبر صدمت المعجبين.. دعاء حكم شقيقة جعفر العمدة: عندي طفل عمره 10 سنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة دعاء حكم، التي جسدت دور “صباح” شقيقة جعفر في مسلسل جعفر العمدة الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي، أنها لم تدرس التمثيل قبل اشتراكها في بطولة مسلسل جعفر العمدة.

وأضافت “دعاء” خلال لقائها مع برنامج بنت البلد المُذاع على قناة TEN، أنها أحبت مجال التمثيل على الرغم من أنه بعيد عن مجال دراستها، وأن العمل مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي يضيف لأي فنان.

دعاء حكم: ناوية أكمل في مجال التمثيل

وأشارت دعاء حكم إلى أنها استمتعت بالعمل مع المخرج محمد سامي، وأخبرته أنها ترغب في العمل مع مرة أخرى في أي دور، لأنه يمتلك احترافية شديدة في العمل.

وأوضحت أنها تعمل بعيدًا عن التمثيل في إحدى الشركات، مؤكدة على نيتها استكمال عملها بمجال التمثيل، مفجرة مفاجأة أن الناس تعتقد أنها صغيرة في السن ولكنها لديها ابن عمره 10 سنوات اسمه فاروق، والذي وصفته بامتلاكه ميول فنية بحبه التصوير والتمثيل، وأنه يبدي دائمًا إعجابه بأدائها في مسلسل جعفر العمدة.