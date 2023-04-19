رامز جلال يتغزل في نيرمين محسن: ”أجمل بنات حواء”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 08:23 مساءً - وقعت الفنانة السعودية نيرمين محسن، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وتحدث رامز جلال عن نيرمين محسن، قائلا:" أحدث نجمات السعودية ودمها خفيف وشقية ومسيطرة ومنتشرة ".



وتابع جلال:" يا نيرمين إنطلاقتك هتكون في برنامجي، إحنا معانا نيرمين محسن أجمل بنات حواء ".

وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند، عدد من النجوم ومن بينهم الفنان أحمد السقا، وكذلك الفنان محمد رمضان.

وأظهرت اللقطات في البرومو صراخ العديد من الفنانين والنجوم أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال فيهم .

وينفذ جلال مقلب برنامج "رامز نيفر إند " في الرياض بالمملكة العربية السعودية .