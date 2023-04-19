مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28.. بلال شامة يعترف لـ جعفر بالحقيقة ودلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 08:23 مساءً - شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28 تطورا كبيرا في الأحداث، وتم الكشف عن العديد من الألغاز في المسلسل التي يبحث عنها جعفر العمدة -الشخصية التي يلعبها الفنان محمد رمضان- منذ بدء عرض أولى حلقاته.

ملخص مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28

وبدأ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28 بمقابلة جعفر العمدة بنجله سيف -أحمد داش- مع خالته نجوى -سلوى عثمان- وتخبر نجوى سيف بهوية والده، ليحتضنه جعفر العمدة ويخبره بأن والده ليس ندلًا، ودار بينهما الحوار التالي:

نجوى: أنت مش كنت عايز تعرف مين أبوك؟

سيف: مش عارف يا خالتي.. كنت من 10 دقائق بدعي أعرف مين الندل ده بس لما انتي اتكلمتي دلوقتي اتهزيت؟

جعفر: أبوك مش ندل وراجل جدع واستحمل اللي محدش استحمله عشان يعتر فيك.. كان بيقفل على نفسه ويعيط زي العيل الصغير.. قلبه اتفطر عليك

سيف: أنت تعرفه؟

جعفر: وأنت كمان تعرفه وعلى ما أظن إنك بتحبه.. قسمًا بالله أبوك ما رماك

سيف: هو أنت أبويا يا معلم جعفر.. طب إزاي؟

جعفر: قصة يطول شرحها.. عايزة تمثيلية 30 حلقة

وتستمر نرجس -منة فضالي- في البكاء على حالها؛ بسبب إهمال جعفر العمدة لها وعدم شعورها بالحب منه تجاهها، وتبكي أمام والدتها، وقالت: أنا عايزة حد ليا أنا لوحدي وأقسم اللقمة معاه من غير جري، وتقرر أن تترك منزل جعفر العمدة نهائيًا والعودة لمنزل والدتها.

ورفض سيف أن يصدق ما قصته خالته نجوى بشأن أن فاطمة ليست والدته، وربته عوضًا لها عن عدم إنجابه، ودار بينهما الحوار التالي:

سيف: اللي انتي حكتيه ده كله مش مظبوط لا صدقته ولا هصدقه

نجوى: والله ما كدبت عليك في حرف

سيف: لا يا خالتي لازم تبقي بتكدبي.. مهو أنا لو صدقتك هصدق إن فاطمة مش أمي

نجوى: فاطمة في الحكاية واحدة حبتك وعاشتلك يا سيف واديتلك عمرها كله

سيف: واستحملت مني كتير أوي وكلامي الوحش ليها طول الوقت على حاجات هي معملتهاش.. الست دي حرام تبقى من أهل الأرض.. مش هصدقك وكأني معرفتش إن جعفر أبويا ولا قالي أي حاجة.. أنا هفضل اترحم على أمي.. أحسنلي من أما أبص على صورتها وأفتكر الظلم اللي ظلمتهولها.

وتذهب عايدة -زينة- للحاجة صفصف -هالة صدقي- وتطلب منها أن يتركها نجلها جعفر وألا يؤذيها، وأخبرتها أن دلال -إيمان العاصي- حذرتها من غدر جعفر، وطلبت منها السفر خارج البلاد، لتؤكد لها الحاجة صفصف أن جعفر نجلها لن يؤذيها، وأن دلال تغير منها فقط لذا أخبرت بتلك الحكاية وأنها مَن ضربتها على رأسها كي تتخلص منها سابقًا.

وفاجأ جعفر العمدة بلال شامة -مجدي بدر- أنه استطاع الوصول لمكان نجله وعثر عليه، وطلب منه معرفة الشخص الذي سلطه كي يختطف نجله من المشفى قديمًا، ودار بينهما الحوار التالي:

سيف: هو الجدع ده لسه عايش إزاي.. هو مش اتهرس قدامنا؟

جعفر: ما الخنازير عمرها طويل

بلال شامة: قولتلي مش هتأذيني الصبح.. كلمتك لسه معايا وأقولك كل حاجة؟

جعفر: آه

بلال شامة: دلال خلتني أخطف ابنك وشوقي ميعرفش حاجة وكان خاطفني عشان يعرف الحدوتة

وقرر جعفر أن يلعب مع بلال شامة حيلة كي يقع بها الجميع ويكشف حقيقتهم، وطلب منه أن يخبر شوقي فتح الله -منذر رياحنة- بمكانه في مزرعة جعفر على الطريق الصحراوي، وفي الوقت نفسه أخبر أحد رجال جعفر العمدة رجلًا تابعا لـ دلال بأن جعفر استطاع العثور على بلال شامة ويحتجزه في المزرعة، ليذهب كل من شوقي وحمادة ودلال فتح الله إلى المزرعة.

وتقتل دلال بلال شامة في النهاية، بعدما تجري الحوار التالي:

دلال: أنا ست وحشة أوي وشريرة عايشة مع راجل قتل أخويا وضحكت عليه وفهمته إني حامل عشان لما أخطف ابنه ميتشكش بيا وقولتله إنهم سقطوني وأنا مبخلفش.. وجعت قلبه هو وثريا العمر كله على ابنهم.. ده بجد مش كلام.. بس قولت متتقفلش كده ولازم تتقفل كبيرة واقتل.. وأنت صاحب النصيب.

ولم تكتشف دلال أن المكان مراقب بالكاميرات، وتم تسجيل جريمة قتلها، ورآها خلف الكاميرا سيف وجعفر العمدة، لتنتهي الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة عند ذلك الحد.