تكريم الفنان هاني شنوده بالإسكندرية في اعياد الربيع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 01:26 مساءً - في ضوء المشاركة الفعالة للمؤسسات السياحية المرموقة في تكريم الفن والفنانين تحت رعاية السيد احمد صدقي مدير عام هيلتون الكورنيش بالاسكندرية وتزامنا مع اعياد الربيع، أقيمت حفل تكريم الفنان المبدع هاني شنودة.

وقد شهد الحفل الراقي حضور العديد من الشخصيات المرموقة في المجتمع .

كما اثني الفنان هاني شنودة علي جميع الحضور كما حرص علي إمتاع الحاضرين بالعزف المنفرد لبعض أعماله الموسيقيه كما تطرق لبعض الأعمال الجماهيرية كا اغنية "اول مره تحب يا قلبي"للفنان عبد الحليم حافظ.

كما تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لأكثر الفنانين السكندريين تميزا فقد شارك ابو عوف تيم ببعض الأغنيات المميزة للموسيقار هاني شنودة كما شاركت نجمه الاوبرا الفنانة هيام جاد في الغناء مما اصبغ الحفل بصبغة فنية راقية

وقد تم تنسيق الحفل بمعرفة السيد محمد فخرى الخبير السياحي والباحث في التراث بمشاركة وتقديم الإعلامية نشوة فوزى الي جانب طاقم العمل بهيلتون الكورنيش والذي يعد مقتصر علي الخدمة السياحية فقط بل أصبح منبرا ثقافيا وفنيا منذ تولي السيد احمد صدقي إدارته.

ويعد هذا التكريم هو الأول من نوعه في الإسكندرية للفنان هاني شنوده بعد حفل تكريمه بالسعودية والذى نال اعجاب العالم أجمع بحضور النجم الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير.