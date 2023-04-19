افتتاح مسرحية ” طيب وأمير ” ثاني أيام عيد الفطر علي مسرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:29 مساءً - يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي مسرحية " طيب وأمير " يوم السبت المقبل ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في الثامنة مساء.

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي وهي إحدى فرق البيت الفني للمسرح، والمسرحية كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا ، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة : عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.