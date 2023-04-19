نور النبوي وناهد السباعي يصبحان من أصحاب الملايين في ”الأجهر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 09:29 صباحاً - بعد أن كانا يعانيان من الفقر الشديد والذي قادهما في يوم من الأيام للنوم في الشارع، تتبدل حال نور النبوي وناهد السباعي ويصبحان بين يوم وليلة من أصحاب الملايين بعد أن كشف لهما شقيقهما الأكبر الأجهر (عمرو سعد) عن سر امتلاكه لثروة طائلة صنعها من تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة النادرة، وذلك ضمن أحداث مسلسل الأجهر .

"إسود ع الإسود" جملة قالها عماد (نور النبوي) لشقيقه الأجهر (عمرو سعد) صاحب المقولة الشهيرة والتي تحمل عكس هذا المعنى، وهي "أبيض ع الأبيض"، وذلك اعتراضاً من عماد على حياته الجديدة هو وشقيقته جميلة (ناهد السباعي) مع الأجهر. فبرغم فرحتهما الشديدة لدرجة البكاء بلقائهما به بعد فراق دام 20 عاماً، إلا أن عماد وجميلة سرعان ما يشعرا بالملل والغربة مع الأجهر، لأن حياته مليئة بالألغاز، حيث قدمهما لأهل الحارة التي يعيش فيها على أنهما شقيقي صديقه، كما اكتشفا أنه عاش في الحارة كل هذه السنين بشخصية مصطفى وليس بشخصيته الحقيقية.

وفي مواجهتهما له، يهدد عماد بترك هذه الحياة الزائفة والعودة مرة أخرى إلى حياته السابقة، فهو يفضل الفقر على الزيف، وهو ما اضطر الأجهر إلى الاعتراف بما يمتلك من ثروة طائلة كشف لهما عنها، واعداً إياهما باليوم الذي سيكشف فيه عن كل أسراره إلى الجميع ولكن بعد أن يتمكن من الانتقام ممن قادوه هو وإخوته إلى هذا المصير.