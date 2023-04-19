سلمى أبو ضيف تقرر الزواج هربًا من الجن في ”المداح 3”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 09:29 صباحاً - بعد عذابها مع الجن، قررت سلمى أبو ضيف في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل المداح 3 ، أن تتزوج من جمال بشكل نهائي بعدما فشل الشيخ صابر (حمادة هلال) من علاجها، وقد اتفقت أمينة (سلمى أبو ضيف) على هذا الزواج مع خالها وشقيقها وذلك بعدما عرفوا مكانها وأن معها طفل الشيخ صابر.

تفاصيل الحلقات المقبلة

وستكشف الحلقات المقبلة هل سيتم الزواج بين أمينة وجمال؟ أم أن الجن العاشق الذي يُطارد أمينة سيحول بين هذه العلاقة؟ وهل سيتمكن الشيخ صابر من علاجها، أم سيظل في صراعاته مع عالم الجن.

وتقوم سلمى أبو ضيف ضمن أحداث المسلسل بشخصية أمينة، وهي فتاة صعيدية تركها خطيبها فجأة، حتى اكتشف أهلها أنها حامل من جنٍ عاشق، لتحاول طرده من جسدها، ويُعرض مسلسل المداح 3 : أسطورة العشق حصريًا على قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.