انت الان تتابع خبر الفنانة أمينة خليل تبكي دما بدل الدموع وتفجّر الصدمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة المصرية أمينة خليل ضيفة على برنامج "طريق تالت"، وتحدثت فيه حول الكثير من المواضيع الفنية والشخصية، وعلاقتها بعائلتها، والأزمات التي تعرضت لها خلال حياتها.

وأكدت أمينة خليل، أن عائلتها لعبت دوراً كبيراً في حياتها، ومنحوها حرية الاختيار والقرار، ولم يفرضوا عليها أي شيء لا تريده، ومنحوها بيئة متفتحة التفكير، واهتموا بتعليمها، وشغلها وفنها، ودعموها في قرار التمثيل، رغم الضغوط التي تعرضوا لها من بعض أفراد العائلة، بسبب لعدم تقبلهم فكرة العمل في الفن.

أما عن علاقتها بأصدقائها، أكدت الفنانة المصرية، أن الأصدقاء لهم حيز كبير في حياة جميع الأشخاص، حيث رزقت بالكثير منهم والذين دعموا نجاحها ولم يستغلوها في الوقت الذي خذلها بعض الأصدقاء وغيروا طريقة معاملتهم معها وظهروا على حقيقتهم بعد ان منحتهم الثقة، حتى بكت بدل الدموع دم بسبب شعورها بالخذلان.

هذا وتحاول أمينة عدم التأثر بما تمر به من صدمات في حياتها، حتى لا تتعرض للمزيد من الخيبات.

ومن ناحية ثانية تحدثت أمينة خليل عن أحب الأدوار التي قدمتها إلى قلبها، وأكدت أن جميع الأدوار إللي قدمتها أثرت فيها، الا ان دور نازلي في جراند أوتيل كان طفرة في حياتها، وروح هذا العمل لن تتعوض أبدا.