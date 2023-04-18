انت الان تتابع خبر الحلقة الأخيرة مسلسل جعفر العمدة .. اتفرج مفاجأة غير متوقعة بسبب الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعدت قناة العربية تقريراً مصوراً حول الحلقة الأخيرة مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض في شهر رمضان الكريم، والذي جذب الكثير من المتابعين في مصر والوطن العربي والكثير من دول العالم خلال فترة عرضه.ويشارك في مسلسل جعفر العمدة كل من محمد رمضان زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد كبير من النجوم، حيث حقق هذه العمل الدرامي أكبر نسب مشاهدة في الفترة الماضية.

الحلقة الأخيرة مسلسل جعفر العمدة:

وأوضحت قناة العربية أن محمد سامي محرج هذا العمل الدرامي قام بالبحث عن نهاية جديدة غير متوقعة لهذه الحقلة خاصة بعدما كثرت التوقعات، من رواد السوشيال ميديا طوال الفترة الماضية، بعدما أصبح المسلسل الأعلي مشاهدة على منصة شاهد الرقيمة.

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