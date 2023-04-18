انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تتصدر الترند بفيديو أشعل المواقع ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح صناع فيلم "رمسيس باريس" البرومو الترويجي للعمل، المقرر طرحه بدور السينما في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وظهرت الفنانة اللبنانية وبطلة العمل، هيفاء وهبي في البرومو الذي طُرح على اليوتيوب، بعدة إطلالات، لفتت فيها الأنظار وتصدرت تريند تويتر، إذ ظهرت بفستان أسود مخملي، مع فراء أبيض وقبعة سوداء وقفازات قصيرة، واعتمدت الشعر الأشقر القصير.

وفي اطلالتها الثانية، ارتدت الفنانة اللبنانية توب رمادي، مع بنطلون لاتكيس وردي، وتزيَّنت بالإكسسوارات والمكياج الوردي، ثم ظهرت بفستان قصير بطبعة جلد النمر، مع جوارب سوداء شفافة.

ومن ناحية ثانية، شوقت هيفاء وهبي متابعيها للفيلم، ونشرت صورة لها ظهرت فيها وهي تفكر، وعلقت عليها: "اعمل شير".

رمسيس باريس، فيلم كوميدي، يدور حول مجموعة من المصريين، ينتقلون من رمسيس إلى باريس، ويقرروا تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، لتتوالى بعدها الأحداث المشوقة والغريبة والمضحكة.

والعمل من بطولة، هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، سميرة مقرون، جومانا مراد، أحمد كشك، وغيرهم من نجوم الفن.