بالصور.. جاك نيكلسون يثير الجدل في أحدث ظهور له بعد عزلته

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:31 صباحاً - أثارت صحيفة “ديلى ميل” حالة من الجدل الواسع بعد عرض صور جديدة للنجم العالمى جاك نيكلسون فى أحدث ظهور له.

وكشف تقرير “ديلى ميل” أن هذه الصور أثارت جدلا بين محبى النجم العالمى، حيث كان هناك فريق يرفض تماما نشر هذه الصور عبر السوشيال ميديا، وفريق آخر يشكك فى شخصية نيكلسون.

وظهر جاك نيكلسون فى الصور وهو فى مظهر غير مألوف لدى محبيه، وكان يبدو أنه مستيقظ من نومه ويرتدى ملابس فضفاضة عبارة عن تى شيرت وبنطلون جينز داكن اللون.

واختلفت الأقاويل حول شخصية نيكلسون ومدى حقيقتها، أو أنه شخص يشبهه.