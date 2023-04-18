انت الان تتابع خبر إيمان العاصي بالأسود المكشوف لإظهار التاتو الجديد .. شوف رسمته في أي منطقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها في مكان ما هي تجلس مرتدية ملابس من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الصدر و الذراع والأجل حيث كشفت عن التاتو الموجود على ذراعها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم القليل المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وعلق الكثير من الجمهور على الصورة مثل عيشي يومين علشان جعفر حيعملك كفته اخر المسلسل- بعيدا عن دلال الحرباية ، بس انتي قمر اوي.

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