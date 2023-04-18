الكبير أوي 26.. قتل حفني الديب في حفل زفافه على الكبيرة فحت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:29 صباحاً - شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26، يتم تحديد موعد زفاف حفني الديب (كمال أبو رية) على الكبيرة (سما إبراهيم) في ظل اعتراض الكبير ابن شقيق الأخيرة، على هذه الزيجة.

وفي الوقت ذاته، بتم التخطيط لقتل حفني الديب، في حفل زفافه على الكبيرة، بينما يحاول عمدة المزاريطة، إفساد حفل الزفاف، وتختتم أحداث الحلقة بإقامة حفل زفاف حفني والكبيرة.