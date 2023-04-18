بالفيديو.. تعرف على سبب غضب زينه من المخرج محمد سامى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

ودخلت زينة في نوبة بكاء على الهواء اثناء حديثها عن والدها المتوفي، قائلة:" والدي كان راضي عني قبل وفاته بشكل كبير.. ربنا يرحمه ".

وتابعت زينة باكية:" أكتر حاجة بفتكرها من والدي ضحكته، ولو فيه ملايكة على الأرض هقول أبويا ده ملاك مش بني آدم ".

وأكملت زينة:" والدي كان حنين وطيب وأنا تعبت أوي بعد وفاته، ومفيش حد زي الأب".

وتابعت زينة باكية:" بعد وفاة والدي بحس دايما إن البيت بدون باب ووجع الفراق لا يقل مطلقا ومش بنسى والدي مطلقا

و كشفت الفنانة زينة ، حيث أكدت ان طولها 168.5.

كما قالت زينة أن أموالها تضيع أغلبها فى التسويق وشراء الملابس وغيرها من الاحتياجات لها.

وقامت زينة بتقليد محمد رمضان فى شخصية “جعفر العمدة”.

وكشفت زينة عن طقوسها الغريبة التى اعتادت على فعلها داخل كرفان أى عمل تقوم بتصويره حيث اكدت انها تقوم بمسحه جيدا كما تطلب من زوارها ان تقوم بتعقيم أحذيتهم وغسلها ويرتدوا أكياس فى قدمهم حتى لا يلوثوا الكرفان الخاص بها كما قالت أن اى طفل صغير يمكن أن يضحك عليها.

وتفجر زينة العديد من المفاجآت حيث ترد لأول مرة على سبب عدم تعاملها مع محمد سامى مجددا بعد مسلسل “جعفر العمدة”.

وقالت زينة فى البرومو الخاص بالحلقة: ليس هناك خلاف واحد مع محمد سامى لكن لن أعمل معه مجددا.

كما توجه رسالة شديدة اللهجة لكل من لم يقف معها فى أزمتها مع أحمد عز قائلة: محدش له دعوة نتصالح نتخانق كل واحد فى حاله.. دى حياتى الخاصة.

كما تتحدث زينة عن دخولها الفن وترد على سؤال أن تامر عبد المنعم كان واسطتها فى الدخول لعالم الفن.