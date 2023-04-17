انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تطل على الشباب بظهور لم تفعله من قبل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صور جديدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضي، مرتدية فستان فضفاض على غير عادتها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها، معلقة يقدم القمر عرضًا أنيقًا ، يختلف في كل مرة من حيث الشكل واللون والفوارق الدقيقة

وعلقت الكثير من الجمهور على الصور مثل جمال لا ينتهي يا أميرة- حلاوتك

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