دنيا سمير غانم تواصل البحث عن فصول الكتاب المسحور في ”جت سليمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 10:26 صباحاً - كشفت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "جت سليمة" للنجمة دنيا سمير غانم، عن تحدث "سليمة- دنيا سمير غانم " مع "موكوس - محمد سلام" ، وأخبرته أنها تظن أن الفصل الناقص من الكتاب السحرى موجود في السرداب ولكنه ببصمة أنف سلوى خطاب.

بعدها رافقت "سليمة" "ملكة الأنوف - سلوى خطاب" ، في حديقة الزهور التي تعتني بها الملكة وتبدأ “سليمة” تحكي للملكة قصة “الجميلة والوحش” وتناولت القصة حب الجميلة للوحش رغم بشاعة منظره إلا أن الجميلة حبته بسبب جمال روحه.

وروت "ملكة الأنوف" قصة تعرضها للتنمر بسبب كبر أنفها في صغرها ل" سليمة - دنيا سمير غانم" لترد عليها بأغنية الفنان حكيم "حلاوة روح": ياللي تحب الجمال الحلو حلو الروح.. في ناس جميلة أوي وعايشة حلاوة روح.. وبإيه يفيد الجمال، لو عشت بيه مجروح"، وتخبره بأن هذه المقولة لشخص حكيم.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.