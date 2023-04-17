كندا حنا تضع مولودها في السجن بـ الحلقة 25 ”ليلة السقوط”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 10:26 صباحاً - شهدت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "ليلة السقوط"، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس، lbc، أحداثا صادمة.

أحداث الحلقة

وتضع كريستين، كندا حنا، مولدها فى السجن، وسط ظروف عصيبة، كذلك تهرب جوانا، صبا مبارك، من السجن بمعاونة الصحفى قيس، باسم ياخور، وتخرج من الموصل، ولكن المفاجأة بعد وصولها إلى حدود الموصل تقرر العودة لإنقاذ شقيقها روفان، وترفض إنقاذ نفسها.

كذلك تتصاعد الأحداث بمجرد أن يعلم الذباح، طارق لطفى، عن العلاقة بين زوجته والصحفى ويقرر الانتقام منهم.