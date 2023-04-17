انت الان تتابع خبر حذف فيديو هالة صدقي وعلاقته بنهاية مسلسل جعفر العمدة.. القصة الكاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - آثارت نهاية مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وذلك بعد حذف فيديو هالة صدقي قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على الانستجرام والتي سربت تفاصيل النهاية أو التوقعات حول مصير كل شخصية من الشخصيات كان سببا في تغيير نهاية المسلسل، وخلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيل حذف فيديو هالة صدقي وعلاقته بنهاية مسلسل جعفر العمدة.

حذف فيديو هالة صدقي

آثارت المتابعين والمشاهدين في صفحات السوشيال ميديا في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، بشأن حذف فيديو هالة صدقي، والتي سربت نهاية أو التوقعات حول مصير كل شخصية من الشخصيات كان سببا في تغيير نهاية المسلسل، والتي قررت حذفها بعدها.

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وظهرت هالة صدقي في الفيديو المحذوف وأثناء عمل لعمل مكياج شخصية صفصف والدة “جعفر العمدة” ضمن أحداث المسلسل، وهو الأمر الذي جعل الجمهور في حيرة إذ أن صناع العمل انتهوا منذ فترة كبيرة من تصوير العمل.

وقالت الفنانة هالة صدقي: “نداء من صفصف النهاردة يوم العيد منزلنا.. بطلوا توقعات.. بتتوقعوا.. وصفصف تشتغل.. بتتوقعوا وحاجات بتتغير.. أبوس إيدكم عايزة أعيد.. بلاش توقعات.. عجبكوا كده؟ وأنا اللي بدفع التمن.. كل سنة وأنتو طيبين.. تعبت”.

نهاية مسلسل جعفر العمدة

قال الفنان طارق النهري، خلال تصريح صحفي لها اليوم، إن ما تم تداوله عن تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة غير صحيح، قائلاً: “لا طبعا، والمخرج هو المسؤول الأول عن حدوث أي تغيير أو لا، ول كان فيه تغيير للنهاية كنا خدنا خبر”.

الجدير بالذكر أن مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.