انت الان تتابع خبر حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة.. لايف محمد رمضان من التصوير يقطع الشك باليقين والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الفنان محمد رمضان بنشر لايف على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك جاء أثناء تواجده بملابس جعفر العمدة وتصوير العديد من المشاهد الخاصة بالمسلسل
حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة
وظهر النجم محمد رمضان والنجمة هالة صدقي أثناء تواجدهم في مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم لتعديل مشهد يتم تصويره بشكل فعلي في الأيام الماضية، وصوروا مشهد النهاية الخاص بالمسلسل بدون أن يظهر عليه أي تغيير، وهو من المسلسلات المميزة التي يتابعها الكثير من المشاهدين يومياً في رمضان.