انت الان تتابع خبر حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة.. لايف محمد رمضان من التصوير يقطع الشك باليقين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان محمد رمضان بنشر لايف على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك جاء أثناء تواجده بملابس جعفر العمدة وتصوير العديد من المشاهد الخاصة بالمسلسل

حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة