انت الان تتابع خبر ملخص الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يطلق زينة بعد إجهاضها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن ملخص الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة الذي شهدت الكثير من الأحداث المثيرة ومن أبرزها طلاق زينة ومحمد رمضان بعد إجهاضها، والحلقة بدأت بقيام العديد من السيدات بضرب زينة وحضر بعدها زوجها إلى مكانها بعدما اجهضت جنينها.

ملخص الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة

وجاء في اعتقاد زينة أن من أجهضها هو جعفر العمدة الذي ذهب بها للمستشفى وطلبت منه الطلاق، وبالفعل طلقها، ورفض أهل الحارة أن يقوم سيد بالتحكيم فيما بينهم بعد الذي حدث له بالحارة، وجاء فيها الكثير من الأحداث المختلفة والتي جذبت لها الكثير من المتابعين.