رامز جلال ساخرًا من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين: مش بيهمه غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 07:27 مساءً - سخر الفنان رامز جلال من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين خلال حلقته اليوم ببرنامج رامز نيفر إند، والذي يعرض طوال شهر رمضان على شاشة إم بي سي مصر.

وقال رامز جلال في بداية الحلقة: جامد معندوش إحساس، عنيد ودماغه مقفولة بالترباس، بيغلط في كل قرار مش بيهمه غير الشو واللقطة، مش خايف يخش النار اتضرب بالدماغ، مبقاش يتكلم مع حد من ساعة ما اتصور مع ميسي معانا ومعاكو صاحب الجلد التخين، اللي اتشتم من الملايين إبراهيم نور الدين.

إبراهيم نور الدين

وتابع رامز جلال: سامحنى يا إبراهيم هنغسلك زى الكليين يا نجم اللقطة.. أهم حاجة يطلع من هنا على الإسعاف.

برنامج رامز نيفر إند

ويذكر أن برنامج رامز نيفر إند حقق نجاحا هائلا منذ عرض أولى حلقاته في الموسم الرمضاني الجاري 2023 على شاشة إم بي سي مصر، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ووقع العديد من الفنانين والمشاهير في فخ رامز نيفر إند، من بينهم الفنان أحمد السقا والذي دخل في تحدي مع رامز جلال واضطر إلى أكل ثعبانًا، بجانب الإعلامية ياسمين عز والتي أثارت جدلا واسعا وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دخلت في حالة رعب وانهيار بسبب مقلب المطعم الطائر.

وظهر عدد من النجوم في برومو البرنامج من بينهم الفنان محمد فؤاد والإعلامي محمد الغيطي والفنانة شيماء سيف والثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي والكابتن رضا عبد العال وأحمد حاتم وآخرون.