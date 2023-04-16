إطلاق حملة تراثنا مصري لحماية التراث المصري غير الملموس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 05:23 مساءً - أعلن عمر عبد الرحمن، إطلاق هشتاج تحت مسمى تراثنا مصري لحماية التراث المصري المادي واللامادي، للحفاظ على الهوية المصرية.

وتابع عبدالرحمن خلال تقديمه برنامج عمر والنجوم، اليوم السبت: أنا عاشق للتراث ونقوم معا لإطلاق حملة للحفاظ عليه، لأنه من الواجب علينا حمل لواء الدفاع عن تراثنا.

ونوه إلى أن العديد من المؤرخين والباحثين في مصر يسعون للحفاظ على هذا التراث الثمين ونقله للأجيال المقبلة، وذلك من خلال الدراسات والأبحاث والعروض الفنية والمعارض الثقافية، مشيرا إلى أن التراث المصري غير الملموس يشمل العادات والتقاليد التي تم تمريرها عبر الأجيال، والتي تظهر في الشعر والموسيقى والرقص والملابس والطعام والطقوس الدينية.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن مصر تمتاز بعدة طقوس مختلفة في شهر رمضان المبارك، أبرزها الكنافة والقطايف، والتي تعود إلى العصر الفاطمي أثناء دخول المعز لدين الله الفاطمي القاهرة.

ولفت إلى أن المصريون أول من عرفوا صناعة الكنافة قبل بلاد الشام وذلك حدث مصادفة، مضيفا: "بعد ‏الفطار كانت الناس بتتسابق في تقديم الهدايا للخليفة وكان ‏من بينها الكنافة كنوع من أنواع التكريم‎".