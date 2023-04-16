انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تشغل غرائز الرجالة في رمضان بظهور قاسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -نشرت الفنانة نسرين طافش صورة وفيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في أحدي مراكز اللياقة البدنية وهي ترتدي ملابس رياضية من اللون الأسود الضيقة للغاية والتي كشفتعن مفاتنها أما من الناحية الجمالية فقد الكثير القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ربط شعرها.

وغابت الفنانة السورية الجنسية عن الدراما الرمضانية لهذه العام، حيث أنها لم تقوم بتقديم أي أعمال منذ إعلانها الطلاق من زوجها في الفترة الماضية.