طارق الشيخ: مش هغني مهرجانات عشان ولادي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 01:26 مساءً - كان الفنان طارق الشيخ، ضيف في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والذي يتم عرضه عبر شاشة قناة تن.

وقال طارق الشيخ خلال لقائه بالبرنامج :”أنا بقالي 25 عاما بغني ومينفعش اغني حاجة مبتذلة بدون ما اختار الكلمات المناسبة.

وأضاف:هدفي من اغنية الكيف هو نصح الشباب والمواطنين.

وتابع الشيخ : الانتشار والشهرة أصبحت سهلة وبطرق مبتذلة، مضيفا:” اهم شيء في الأغنية الشعبية هو اختيار الكلمات.

وواصل الشيخ،:مش هغني مهرجانات عشان محدش يعاير ولادي، معقبا:” مدرسين ولادى بيقولولهم والدك بيقدم فن محترم.

تعرض طارق الشيخ لحادث سير

وكان أعلن المطرب طارق الشيخ، عن تعرضه لحادث أليم صباح اليوم، ومن المفترض أن يجري عملية جراحية في القدم عاجلة، حيث طالب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر طارق الشيخ صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو في المستشفى، وكتب عليها، قائلًا: «تعرضت لحادث صباح اليوم وأرجو الدعاء العاجل وجار إجراء عملية جراحية».