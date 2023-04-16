دنيا سمير غانم تدخل مملكة الورد بسبب الوردة السحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 09:29 صباحاً - انتهت منذ قليل أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "جت سليمة" بذهاب سليمة إلى مملكة الورد مع موكوس متخفي بزي خالتها "ياسمين" حتى يتمكن من الدخول معها بسبب منع أن تطأ قدم أي رجل أرض المدينة.

وتمكنت سليمة وموكوس من الدخول بعد أن أعلنوا عن الهدية التي احضروها وهي الوردة الذهبية التي سبق وأعطاها لهم الاقزام في الحلقة السابقة.

بعدها رحبت الملكة "سيدة الانوف" والتي تقوم بدورها الفنانة سلوي خطاب بالهدية التي كانت في انتظارها منذ مدة ودعت الثنائي إلى العشاء معها.

وعلى الجانب الآخر كان السلطان طمعان يفقد أعصابه بسبب عدم قدرته على التجسس على سليمة بعد ان طرد العرافة ام العريف، فاقترح عليه الوزير أن يرسل مساعديه ليقوموا بالمهمة بدل غراب الساحرة.

ووصل مساعدي الوزير إلى بيت الاقزام وهددوهم بالقتل ان لم يكشفوا عن اسرار سليمة وكيف دخلت مع ذكر وخرجت مع انثي ولصغر حجم الأقزام وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم قرروا الافصاح عن كل شيء.

وأثناء العشاء مع الملكة طلبت سليمة من "سيدة الانوف" ان توفر لها و"لخالتها ياسمين" عمل في المملكة حيث طفع كيل السيدتان من الرجال وقرروا الانتقال لأرض الورد ووافقت الحاكمة لتعمل سليمة كمتخصصة تجميل وياسمين ككوافيرة.

وبعد حلول الليل في اليوم التالي قررت سليمة وموكوس البداء في تنفيذ خطتهم ومحاولة معرفة مكان الفصل الثاني من الكتاب المسحور، حيث تجسسوا على الملكة "سيدة الانوف" إلى ان اكتشفوا مكان سري في غرفتها يفتح عن طريق انفها الطويل.

أحداث الحلقة 9 من جت سليمة

واتبعت سليمة الملكة إلى الغرفة السرية لتكتشف وجود مرآة ضخمة على الحائط تبكي أمامها "سيدة الانوف" وتشكي لنفسها عن الحزن والألم الذي تشعر به بسبب تنمر الجميع على شكلها وكذلك توعدها انها ستعاقب كل من يجعلها تشعر بالوجع بكلمات او ضحكات مخفية خلف ظهرها.

وانتهت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جت سليمة برؤية "عتيقة" حارسة الملكة والتي تقوم ببدورها الفنانة ايمان السيد، وقوف موكوس امام غرفة "سيدة الانوف".

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى.