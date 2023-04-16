خناقة روجينا مع رماح تشعل أحداث الحلقة 24 من ”ستهم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 09:29 صباحاً - شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل"ستهم"، العديد من المفاجآت، والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها خناقة ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا"، مع شقيقها الأكبر رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد، أمام الناس في القهوة، ووصل الأمر للتشابك بالأيدي، لولا تدخل شقيقهم جبر الشخصية التي يقدمها"محمد عبدالحافظ"، والعديد من المارة في الشارع.

تفاصيل الحلقة

بدأت أحداث الحلقة بجلسة عتاب، ومباراة تمثيلية بين ستهم "روجينا"، وشقيقتها نجاة الشخصية التي تقدمها "نانسي صلاح"، بسبب قيامها بسرقة ذهبها وحجة البيت التي كانت تعيش فيه وكل الأوراق التي تثبت ملكية ورشة عامر.

وبعدها ذهبت ستهم"روجينا"، والغل والكره يسيطر عليها، وتشاجرت مع رماح "جهاد سعد"، بالأيدي أمام المارة وتدخل العديد من المتواجدين لفضل الخلاف بينهم، كما جاء شقيقهم جبر "محمد عبد الحافظ"، لكي يهدئ الأمر، ولكن رماح كان يريد أن يضرب ستهم "روجينا"، أمام كل المتواجدين بالعصا، خاصة في ظل إصرار ستهم على المطالبة بحقها في ميراث والدها، كما فضحت سر رماح أمام أهل البلد، أنه قام بقتل ابن شقيقته نجاة "نانسي صلاح"، بعدما أخذه منها وكتبته على أسمه، مما جعل رماح يحاول ضربها بالـ"شومه"، لو تدخل شقيقهم جبر، والذي قرر ترك البلد بعد خناقة ستهم مع رماح أمام أهل البلد.

وكما ذهبت ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية آنا مينشيكوفا، مع زوجها بركات الشخصية التي يقدمها "أمير صلاح الدين" إلي ستهم" روجينا"، وعرضت عليها ماشا أن تقوم بصناعة العديد من التحف والأواني المصنوعة من الألباستر خاصة أنها موهبة في هذه الصناعة، وأن والدتها في روسيا عرضت عليها إرسال العديد من التحف والأواني لكي تصدرها إلي روسيا وبيعها هناك، وهنا تشعر ستهم"روجينا" بفرحة شديدة، لعملها في الصناعة التي تحبها، وتنجح في هذه الصناعة خاصة أن ماشا تخبرها بأن كل التحف والأواني التي تم إرسالها إلي روسيا تم بيعها، وتحتاج والدتها المزيد من التحف وتصديرها إلي روسيا.

ومع اقتراب نهاية الموسم الرمضاني، نجح الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا في جذب الأنظار إليهم، وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.