هدى المفتي تتورط في عدة مواجهات بسبب حوادث الاختفاء في ”الصندوق”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 09:29 صباحاً - في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الصندوق الذي ينافس في النصف الثاني من الموسم الرمضاني لهذا العام، انتابت نور (هدى المفتي) كثير من الشكوك حول صديقها يوسف (علي قاسم) وتوقعها بأنه يخفي شيئا عنها وعن صديقهم الثالث ياسين (أحمد داش)، وذلك بعد أن اكتشفت نور بأن يوسف يتعامل مع أشخاص أخرين باسم رامي، وهو ما أثار الشكوك لدى نور بأن يوسف قد يكون له علاقة بحوادث الإختفاء المتعلقة بالصناديق الثلاثة المرسلة من شخص مجهول.

وقعت مواجهة بين نور (هدى المفتي) ويوسف (علي قاسم) في أحداث الحلقة العاشرة، وبمواجهته اعترف لها يوسف بأنه يعمل بالقرصنة الإلكترونية وأنه تورط مع مجموعة من الأشخاص في أعمال مشبوهة وأنه يحاول قطع صلته بهذه المجموعة التي تهدده بإيذاء والديه، وأكد يوسف لنور بأنه ليس له أي صلة بحوادث الاختفاء التي تخص الصحفية أروى مراد (ريهام عبدالغفور) وعازفة الكمان عالية (تارا عماد) ومختار (رشدي الشامي). اعتذرت نور ليوسف لشكها فيه وعرضت عليه المساعدة للتوقف عن العمل بالقرصنة الالكترونية.

على صعيد أخر، خلال أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل، وقعت مواجهة حادة بين نور (هدى المفتي) ووالدها مصطفى (بسام رجب) بسبب توريط نفسها في الكشف عن حوادث الاختفاء المتعلقة بالصناديق المجهولة، وقد حذرها والدها من توريط نفسها في مثل هذه الأمور التي قد تضعها في خطر. لم تهتم نور (هدى المفتي) لرأي والدها واعتبرت تدخله محاولة منه للسيطرة عليها والتحكم في حياتها.

تدور أحداث مسلسل الصندوق في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء (نور ويوسف وياسين) يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.

مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.