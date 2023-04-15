فن ومشاهير

بالصور.. نانسي عجرم برفقة أسرتها في أحدث ظهور

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 01:26 مساءً - شاركت الفنانة نانسي عجرم، صوراً جديدة في احدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بصحبة بناتها وزوجها، وتغيرت ملامحهم عن طفولتهم ولاقت الصور تفاعل من جمهورها.

ويشارك عدد من نجوم الأغنية العربية عاصى الحلانى ونانسى عجرم ولطفى بوشناق فى إحياء حفلات عيد الفطر المبارك في العاصمة العراقية بغداد على مدى 3 أيام متتالية.

تحمل حفلات عيد الفطر بالعراق شعار "عيدنا بغدادى" وتحيي أولى سهراته النجمة اللبنانية نانسى عجرم يوم 22 أبريل الجارى على مسرح مجمع نخيل بغداد الترفيهي ويحيي الجزء الأول من نفس الليلة النجم حاتم العراقي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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