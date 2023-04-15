”فنان العرب” يحيي حفلي عيد الفطر المبارك في أبها والدمام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 10:30 صباحاً - يستعد فنان العرب محمد عبده، لإحياء حفلتين غنائيتين، في المملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ويقدم محمد عبده أولى حفلاتها الغنائية ثاني أيام العيد في مدينة أبها، على مسرح جامعة الملك خالد، ثم يحيي بعدها حفل ثاني في مدينة الدمام رابع أيام عيد الفطر المبارك، في مركز الظهران اكسبو.

حقق الفنان محمد عبده نصف مليون مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة الأربعاء 19 أكتوبر الماضي عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية الملامح للفنان محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.