دينا الوديدي تعود بألبوم جديد يضم 5 أغنيات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 10:30 صباحاً - تستعد المطربة دينا الوديدي لإطلاق ألبومها الموسيقي الجديد “خمس فصول”، يضم خمس أغنيات تطلق دفعة واحدة مساء الخميس 27 إبريل.

وتدشن الوديدي انطلاقة غنائية جديدة في رحلتها الموسيقية عبر الألبوم الثالث في مسيرتها، والذي يضم في جعبته خمس أغنيات مختلفة تحمل كل منها حالة خاصة وحكاية منفصلة متصلة بالحالة العامة للألبوم، ومنها جاء اختيار اسمه “خمس فصول”.

وتخوض دينا خلال غمار الألبوم تجربة التلحين وكتابة الأغاني، حيث لحنت جميع أغانيه بنفسها كما شاركت في كتابة بعضها، وتتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء الشباب، ندى الشبراوي وأحمد عبدالخالق وعمرو نور ونبيل عبد الحميد، وخمس موزعين موسيقيين، هم رامي عطالله ووائل السيد وكريم حسام وفادي بدر وماهر الملاخ.

وتهدي الوديدي خلال الألبوم رسالة شكر وعرفان لكل الأشخاص الذين يساعدوننا في حياتنا ويقفون بجانبنا في مصاعبنا ويشاركون فرحتنا ومآسينا بدون مقابل، وذلك خلال أولى أغنيات الألبوم التي تحمل اسم “المجد”.

ويعيد ألبوم “خمس فصول” دينا الوديدي لساحة الألبومات الغنائية بعد خمس سنوات منذ ظهور ألبومها الثاني “منام” الذي قدمت خلاله تجربة موسيقية غير مألوفة بالاعتماد على أصوات القطارات الحقيقية، كما يأتي بعد 9 سنوات منذ ظهور أول ألبوماتها “تدور وترجع”.

كما يعقب الألبوم الجديد إطلالة دينا على جمهورها خلال السنوات الماضية كل فترة بأغنية جديدة على طريقة “السنجل”، من بينها كليب “يا بدر” وأغنيات “ياللي معدي” و”وصول” وكليب “القمر”، بجانب سلسة حفلات غنائية في مصر وأنحاء العالم.

وعن “خمس فصول” قالت دينا الوديدي: “الألبوم يعتبر رحلة شعورية في غمار المشاعر الإنسانية بين الحزن والقلق والتفاؤل والاستسلام والسعادة، وتحمل كل أغنية منها تجسيدا لشعور ما وحالة خاصة جدا وكأنها فصل من فصول الحياة، ومن هنا جاء اختيار الاسم “خمس فصول”.

دينا الوديدي مطربة وملحنة وبروديوسر بدأت رحلتها في عالم الغناء منذ أكثر من 12 سنة، حفرت اسمها في الوسط الموسيقي المستقل بالنجاح الجماهيري لأول ألبوماتها “تدور وترجع”، ووصل صداها للعالمية بتجاربها الغنائية مع الموسيقي البرازيلي جيلبرتو جيل وتجربتها مع مشروع النيل، بجانب ألبومها الموسيقي الأخير “منام”، الذي اعتمدت في موسيقاه على الأصوات الحقيقية للقطارات، وقدمت جولات موسيقية في أنحاء العالم بين أوروبا وأمريكا والبلدان العربية.