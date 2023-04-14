انت الان تتابع خبر في مكان عام .. اتفرج لاميتا فرنجية تستفز الشباب بهذه الملابس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية عدد من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام، خلال خضوعها لجلسة تصوير في الساعات الماضيةوظهرت لاميتا فرنجية في حديقة عام ، مرتدية فستان من اللون البينك الضيق للغاية والمكشوف من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلق جمهورها على الصور مثل ملكة جمال واناقة- ايه الجمال ده

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