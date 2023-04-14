انت الان تتابع خبر اتفرج .. إطلالة جذابة من أسماء جلال في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة أسماء جلال صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال تواجدها في مكان ما بدولة أوروبية ، مرتدية ملابس شتوية وجاكت جلد ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام الكثير من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة مع وضع كاب على شعرها، معلقة أصبح لي أصدقاء جدا حيث أنها كانت تلعب مع الحمام

وعلق الكثير من جمهورها على الصورة مثل جميلة اوي أنا بحبك اوي.

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