مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.. فوز فريق المزاريطة وإصابة فزاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 10:30 مساءً - شهدت أحداث الحلقة 22 مسلسل الكبير أوي 7، العديد من المفاجآت أبرزها فوز فريق المزاريطة على فريق إف إتش سي، حيث يعرض العمل يوميًا عبر شاشة ON.

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22

وبدأت أحداث الحلقة 22، بصدمة فريق المزاريطة في هجرس -محمد سلام- بعد انضمامه لمنافسه فريق إف إتش سي وسط هجوم الحاضرين، ومن ثم هاجمه طبازة وفزاع والقطر والكبير ونفادي على تلك الخيانة، وبرر ذلك بأنه اختار الطموح على حساب أهل بلدته.

مسلسل الجزء الكبير أوي 7 الحلقة 22

وتبدأ المباراة بتفوق هجرس على فريق المزاريطة، ومن ثم يلعب لصالح فريق المزاريطة ويسجل هدفًا في مرماه، واتضح ذلك في مشهد فلاش باك اتفاق حزلقوم وهجرس على فوز فريق المزاريطة مقابل 10 آلاف جنيه.

وفي مشهد آخر، يتحدث الكبير مع اللاعبين بعد تفوق الفريق الآخر، وقال لهم إنهم لا يجب إن يستسلموا، وأنهم صعايدة والنبوت يمثل هويتهم، وأنهم لا يجب أن يضيعوا بلدهم.

وتزداد أزمات فريق المزاريطة بعد إصابة فزاع، والقبض على القطر -مصطفى أبو سريع، ولكن في النهاية ينضم حزلقوم لفرقة المزاريطة ويفزوزن على فريق إف إتش سي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 7 العديد من الفنانين مع أحمد مكي، منهم: رحمة أحمد فرج، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، حاتم صلاح، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، كمال أبو رية، عبد الرحمن حسن الشهير بـ ظاظا.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 7، يوميًا على قناة ON في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرًا، كما يتم عرضه على قناة حكايات Art في تمام الساعة 6:10 ويتم إعادته الساعة 12:30.