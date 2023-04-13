انت الان تتابع خبر اتفرج .. أول رد فعل من زوج جوري بكر على دورها في جعفر العمدة: خايف تعمل فيا زي سيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرضت قناة العربية تقريراً مصوراً خلال الساعات الماضية الفنانة جوري بكر التي تسجد شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان.وكشفت جوري بكر في تقرير العربية ، عن رد فعل زوجها من شخصية وداد في المسلسل قائلة “بيقولي يا جوري إوعي تعملي فيا زي ما بتعملي فى سيد، مشيرة أنه سعيد جداً للغاية في دورها في هذا العمل الدرامي.

وأضافت الفنانة أني زوجني وافق على منحي إجازة للسفر إلي مصر للاحتفال بهذا النجاح، موضحة أن الجمهور قام بسبها وشتمها بسبب المسلسل، معلقة أنا شخصيا كرهت الشخصية ووداد جدا حتى من حولي.